Business news: Grecia, cinese Cosco spera di concludere accordo con governo su porto Pireo

- Il gruppo cinese della logistica Cosco spera di raggiungere un accordo con il governo della Grecia per completare l'acquisto di una quota aggiuntiva nel porto del Pireo. Lo ha riferito un alto funzionario del porto di Atene, ripreso dal quotidiano ellenico "Kathimerini". Con un accordo di privatizzazione del 2016, Cosco Shipping ha acquistato una partecipazione del 51 per cento nell'Autorità portuale del Pireo per 280 milioni di euro e si è impegnata in investimenti obbligatori per un valore di 300 milioni di euro in cinque anni per acquisire un ulteriore 16 per cento. La compagnia cinese potrebbe però non riuscire a rispettare i termini previsti, in scadenza ad agosto. Questa settimana il governo greco ha fatto riferimento a una dichiarazione del vice ministro delle Finanze Thodoros Skylakakis ai deputati, in cui si affermava che cercare soluzioni "in buona fede e attraverso il dialogo" è nell'interesse della Grecia. Una componente significativa della spesa obbligatoria di Cosco è l'ammodernamento di un terminal crociere per consentire l'attracco di navi più grandi e aiutare la Grecia, dipendente dal turismo, ad attirare più visitatori. Cosco ha però sospeso i lavori lo scorso anno a seguito di un appello presentato dagli abitanti locali per problemi ambientali. (Gra)