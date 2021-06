Business news: Spagna, via libera al più grande progetto urbanistico del Paese da 51.566 nuove case

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Madrid ha dato il via libera al più grande progetto urbano residenziale della Spagna che prevede la costruzione di 51.656 nuove case nei prossimi 20 anni con un investimento privato complessivo di circa 7,6 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", il 30,5 per cento dei terreni sui quali sorgeranno le case appartengono ai promotori (Pryconsa e Zapata) del progetto "Valdecarros", il 18,3 per cento a istituzioni finanziarie e fondi d'investimento; il 35,7 per cento al comune ed alla regione di Madrid. Del totale degli alloggi previsti per Valdecarros, 28.410 unità avranno un qualche tipo di protezione pubblica che dovrebbe aiutare a controllare i prezzi residenziali in città. Questo progetto per anni è stato bloccato da questioni politiche, dalla crisi economica dopo lo scoppio della bolla del mattone. Insieme a Valdecarros, sorgeranno abitazioni anche a El Canaveral, Los Berrocales, Los Cerros e Ahijones nella parte est di Madrid. I primi lavori per la costruzione degli immobili potrebbero iniziare nel 2023. (Spm)