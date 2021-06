Business news: Spagna, Capital Energy presenta progetti per mobilitare 11,7 miliardi di fondi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Capital Energy ha presentato diversi progetti innovativi incentrati sulle energie rinnovabili, l'idrogeno verde, lo stoccaggio di energie e Ricerca e sviluppo a 11 bandi di fondi europei e nazionali per un valore complessivo di 11,7 miliardi di euro. Nel 2020, Capital Energy ha richiesto autorizzazioni amministrative per 114 progetti, corrispondenti a un totale di 5.9 MW. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", i fondi europei hanno catturato tutta l'attenzione dei grandi gruppi energetici spagnoli, tra i quali Iberdrola che mira a mobilitare 30 miliardi di euro distribuiti su un portafoglio di 175 progetti o Endesa con 23,3 miliardi distribuiti su 122 progetti. Naturgy ha identificato opportunità di investimento per quasi 14 miliardi di euro in un centinaio di progetti, mentre Repsol ha un portafoglio di 31 progetti, con un investimento totale associato di 6,3 miliardi. (Spm)