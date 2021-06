Business news: Fmi, positivi colloqui con Grecia su ripresa economica del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) è lieto di incoraggiare l'estensione dell'allentamento fiscale nel 2022 per sostenere la ripresa economica in Grecia. Lo riferisce il quotidiano ellenico "Kathimerini", facendo riferimento ai commenti rilasciati dai rappresentanti dell'Fmi ai funzionari del ministero delle Finanze di Atene nei loro recenti colloqui, nel contesto del monitoraggio programmato dell'economia greca. L'Fmi percepisce qualche miglioramento nella sostenibilità a lungo termine del debito nazionale greco; tuttavia, nutre forti preoccupazioni per le banche locali per quanto riguarda la qualità del loro capitale e ha lanciato un avvertimento su un aumento del numero di dipendenti statali, che sembra possa tornare ai livelli pre-crisi. L'Fmi, scrive "Kathimerini", è ora molto più indulgente nei confronti della Grecia, non solo perché riconosce gli errori passati nelle sue valutazioni e perché la pandemia ha costretto il Paese ad allentare le sue politiche rigorose, ma anche a causa della forte riduzione delle quote della Grecia nel Fondo, fino a solo 1,8 miliardi di euro. I funzionari del Fondo monetario sono apparsi soddisfatti della rapida reazione della Grecia alla pandemia che ha salvaguardato i posti di lavoro. (Gra)