Business news: Pouyanné (TotalEnergies), siamo diventati una compagnia multienergetica

- Total ha cambiato nome in TotalEnergies ed è diventata una compagnia multienergetica, "con degli obiettivi ambiziosi in termini di rinnovabili e di elettricità". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro", il presidente di TotalEnergies, Patrick Pouyanné. Il 28 maggio, in occasione dell'assemblea generale degli azionisti, il gruppo francese ha cambiato il suo nome e ha adottato una risoluzione che punta alla neutralità carbonica per il 2050. "Fino al 2015 i nostri obiettivi erano volume e redditività", spiega il dirigente, affermando che "questo modello non funziona più" perché "bisogna integrare il dato climatico". In quest'ottica la "sfida principale" consiste nell'integrare le attività legate alle energie fossili e quelle delle energie del futuro, spiega Pouyanné. "Dal 2016 abbiamo preso delle posizioni nelle nuove energie", ricorda il presidente, aggiungendo che nel 2020 c'è stata una accelerazione "con un portafogli da 35 gigawatt entro il 2025". Parlando del cambiamento del nome, il presidente del gruppo ricorda che il 50 per cento degli investimenti "di crescita si fanno al di fuori del petrolio e del gas" ma nonostante questo la società continua ad essere definita "petrolifera". "La riflessione è stata collettiva", spiega Pouyanné. (Frp)