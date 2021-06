Business news: Banca centrale Polonia, con allentamento quantitativo aumenterà Pil e inflazione nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allentamento quantitativo nel 2020 condurrà il Pil polacco quest'anno a crescere dell'1,1 per cento in più ma crescerà anche l'inflazione. E' la valutazione della Banca nazionale polacca (Nbp), contenuta nel rendiconto della sua attività nel 2020. L'istituto reputa che il cosiddetto quantitative easing "aumenterà la crescita attesa del Pil dell'1,1 per cento e quella dell'indice dei prezzi al consumo dell'1 per cento nel 2021". Al contempo, prosegue l'Nbp, l'abbassamento dei tassi di interesse e l'acquisto di titoli di Stato "hanno sostenuto in modo significativo le iniziative anticrisi nell'ambito di politica fiscale, il che ha consentito di mitigare sensibilmente l'impatto negativo della pandemia di coronavirus sul Pil". (Vap)