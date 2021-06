Business news: Ucraina, Banca mondiale approva finanziamento aggiuntivo da 100 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione della Banca mondiale ha approvato un finanziamento aggiuntivo da 100 milioni di dollari per l'Ucraina, al fine di affrontare la crisi del Covid-19. Il progetto, come riferito dalla stessa Banca mondiale, è focalizzato sull'erogazione di sub-prestiti di durata superiore a quella attualmente presente sul mercato. “Nel corso degli anni, la Banca mondiale ha sostenuto le piccole e medie imprese, che dovrebbero diventare la spina dorsale dell'economia ucraina. Questi nuovi prestiti di Ukreximbank creeranno posti di lavoro, stimoleranno la competitività, aiuteranno le aziende ucraine a trovare nuovi clienti all'estero, aumenteranno i ricavi e contribuiranno alla riduzione della povertà mentre l'Ucraina si riprenderà dalla pandemia", ha affermato Arup Banerji, direttore regionale della Banca mondiale per l'Europa orientale. (Rum)