Business news: Spagna-Polonia, firmata collaborazione su Aeroporto centrale di comunicazione

- Spagna e Polonia hanno firmato un accordo di collaborazione sull'Aeroporto centrale di comunicazione (Cpk). Lo rende noto l'agenzia di stampa "Pap". L'accordo è stato firmato dal viceministro delle Infrastrutture polacco Marcin Horala e dal ministro dei Trasporti spagnolo Jose Luis Abalos a Madrid, dove si è tenuta una consultazione intergovernativa tra i due Paesi. L'accordo si concentra in particolare sulle opportunità di collaborazione nell'ambito dello sviluppo del trasporto ferroviario ad alta velocità in Polonia. "La Spagna è uno dei Paesi leader nel mondo per quanto riguarda lo sviluppo e la gestione di sistemi ad alta velocità e la parte polacca è interessata ad apprendere dalla sua esperienza", riferisce un comunicato della società che segue il progetto del Cpk. Il Cpk è uno scalo aeroportuale che sorgerà tra Varsavia e Lodz e integrerà il trasporto aeroportuale, ferroviario e stradale della Polonia. L'aeroporto sorgerà in un'area di circa 3 mila ettari e si prevede venga utilizzato da 45 milioni di passeggeri all'anno. Il Cpk sarà costruito entro il 2027. (Vap)