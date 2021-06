Business news: Slovenia, ungherese Otp acquista la seconda maggiore banca del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo bancario ungherese Otp acquisterà il totale controllo della seconda maggiore banca della Slovenia, Nkbm. Lo rende noto il portale "Euractiv". Otp ha firmato un accordo per l'acquisto il cui valore non è stato resto ufficialmente noto ma che indiscrezioni collocano intorno al miliardo di euro e che sarà perfezionato presumibilmente nel secondo trimestre, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti. Otp otterrà Nkbm da Apollo, un fondo statunitense di private equity, e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. In Slovenia Otp controlla già Skb Banka, acquistata dalla francese Societe Generale per 323 milioni sulla base di un accordo sottoscritto nel 2019. Una volta preso il controllo di Nkbm, il gruppo bancario magiaro avrà nel Paese il 29 per cento del settore bancario nazionale. (Seb)