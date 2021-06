Business news: Gazprom, a maggio forniture di gas record a Italia e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dell’azienda russa Gazprom verso i paesi non facenti parte della Comunità degli Stati indipendenti (Csi), secondo i dati preliminari, nei primi cinque mesi dell'anno sono aumentate del 27,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, attestandosi a 84,2 miliardi di metri cubi di gas. Secondo quanto riferisce Gazprom, nel mese di maggio si sono registrati volumi record in Germania e Italia. Come indicato dalla società russa, nel periodo compreso fra gennaio a maggio, sono aumentate le forniture destinate alla maggior parte dei Paesi, tra cui Turchia (del 166,9 per cento), Germania (del 40 per cento), Italia (del 18 per cento), Francia (del 18,4 per cento), Polonia (19,8 per cento), Bulgaria (47,8 per cento), Romania (194,7 per cento), Serbia (125,9 per cento), Grecia (29,9 per cento). (Rum)