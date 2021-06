Business news: Germania, indice Pmi Ihs Markit in calo a quota 64,4 a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei direttori degli acquisti (Pmi) dell'industria manifatturiera tedesca, elaborato dall'istituto Ihs Markit di Londra, ha segnato a maggio scorso un declino quota 64,4 dai 66,2 punti di aprile. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, quest'ultimo dato era il secondo massimo storico registrato dall'introduzione dell'indicatore nel 1996. Il record assoluto è stato raggiunto a marzo scorso, a quota 66,6. Seppure in calo, il dato del mese scorso si conferma ampiamente al di sopra della soglia dei 50 punti, che per Ihs Markit separa l'espansione di un'economia dalla sua contrazione. (Geb)