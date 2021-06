Business news: Russia, Duma approva legge che obbliga società It straniere ad aprire filiali nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) ha adottato in prima lettura un disegno di legge che obbliga le grandi aziende informatiche straniere ad aprire degli uffici di rappresentanza in Russia. È quanto si apprende dal sito web della camera bassa del Parlamento russo. Se le società si rifiuteranno di soddisfare i requisiti di legge, dovranno affrontare restrizioni che potrebbero portare, in casi estremi, al blocco delle attività. Il disegno di legge riguarderà, in particolare, Facebook, Instagram, Twitter, Google e TikTok. Gli uffici di rappresentanza in Russia dovranno essere aperti dai proprietari delle risorse informative, il cui numero giornaliero di utenti russi supera le 500 mila unità. Lo scopo della localizzazione delle rappresentanze è mettere le società di internet nella posizione di assumersi, ove necessario, le responsabilità per le proprie azioni. (Rum)