Business news: CaixaBank riduce da 8.291 a 7.605 il numero del piano licenziamenti

- La banca spagnola CaixaBank ha presentato ai sindacati una nuova proposta di riduzione dell'organico che dovrebbe passare 8.291 a 7.605 impiegati e migliori condizioni di uscita volontaria. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", i lavoratori con 56 anni potranno optare per il pensionamento anticipato che prevede il pagamento del 54 per cento del salario fisso, più i contributi di sicurezza sociale, fino a 63 anni (rispetto al 50 per cento della proposta precedente). I lavoratori sotto i 55 anni, sarebbero pagati 35 giorni per anno lavorato (la proposta precedente ne proponeva 30) con un massimo di 24 pagamenti mensili. (Spm)