Business news: chiude la controllata di Saudi Aramco in Azerbaigian

- Aramco Overseas Company Azerbaijan, sussidiaria di Saudi Aramco, ha annunciato la chiusura delle attività nel Paese caucasico. L’azienda energetica saudita, tuttavia, non ha indicato le cause della chiusura. Aramco Overseas Company Azerbaijan è stata costituita il 2 marzo del 2018 ed è stata diretta da Ahmad al Shiha. La società operante nel campo della produzione di petrolio e gas, della raffinazione e dei servizi correlati, è stata creata per identificare opportunità di cooperazione e collaborazione nel settore del business integrato dell'energia e della chimica in Azerbaigian e in Asia centrale. Lo scorso febbraio, l'Azerbaigian e l'Arabia Saudita hanno discusso del potenziale per espandere la cooperazione in vari settori, sia nel campo delle energie tradizionali sia per quanto riguarda le rinnovabili. In merito agli accordi firmati per il progetto di un impianto eolico da 240 megawatt, si segnala che nel prossimo futuro si terrà la cerimonia di inaugurazione. Inoltre, le parti hanno informato sulla produzione di petrolio, la lavorazione e la fornitura di prodotti petrolchimici ai mercati globali, la partecipazione e le prospettive di investimento nei progetti di Saudi Aramco, Sabic e Acwa Power in Azerbaigian. (Rum)