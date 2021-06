Decreto Pa: Colao, oltre 400 assunzioni per digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una vera e propria unità per il supporto alla transizione digitale si occuperà di sostenere la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione: per attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e cyber-sicurezza previsti dal Pnrr, il Dipartimento per la trasformazione digitale (Dtd) potrà avvalersi di un contingente di 268 nuovi esperti, più 70 professionalità comandate da altre amministrazioni. E' quanto si legge in una nota del ministero per la Transizione digitale, guidato da Vittorio Colao, commentando il decreto per le assunzioni nella Pa per la realizzazione del Pnrr. Queste risorse aggiuntive andranno a rafforzare l’unità di orchestrazione centralizzata delle progettualità del Pnrr presso il Dtd e a costituire le 7 squadre operative che supporteranno tutte le amministrazioni sul territorio. Sono previste inoltre 67 unità aggiuntive di personale presso Agid, per permettere all'Agenzia di supportare e monitorare le attività di gestione e realizzazione dei progetti Pnrr di trasformazione digitale. Le assunzioni saranno a tempo determinato e garantiranno la raccolta delle competenze specialistiche necessarie per poter seguire tutte le progettualità del Pnrr di cui il Dtd è titolare, fino al 31 dicembre 2026. (Com)