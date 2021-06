Nicaragua: Usa chiedono rilascio immediato candidata presidenziale Chamorro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti chiedono al governo del Nicaragua di rilasciare immediatamente la leader dell'opposizione Cristiana Chamorro e i suoi due colleghi della Fondazione Violeta Barrios de Chamorro per la riconciliazione e la democrazia, recentemente chiusa. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. “La loro detenzione per accuse inventate è un abuso dei loro diritti e rappresenta un assalto ai valori democratici, nonché un chiaro tentativo di ostacolare elezioni libere ed eque”, si legge nella relativa nota ufficiale. L'arresto di Chamorro, secondo Washington, arriva nel contesto attacchi violenti contro i candidati presidenziali favorevoli alla democrazia e ai media indipendenti. “Il regime (del presidente Daniel) Ortega si è impegnato a vietare a Chamorro di partecipare alle elezioni di novembre e, a maggio, ha annullato senza fondamento lo status giuridico di due partiti politici di opposizione. Invece di attuare le riforme elettorali entro la scadenza di maggio stabilita dall'Organizzazione degli Stati americani (Osa), il presidente Ortega ha invece istituito ulteriori restrizioni e ridotto la trasparenza elettorale”, prosegue il comunicato. “Le attuali condizioni di repressione ed esclusione non sono coerenti con elezioni credibili, la regione e la comunità internazionale devono stare insieme al popolo nicaraguense a sostegno del suo diritto di scegliere liberamente il proprio governo”, conclude. (segue) (Nys)