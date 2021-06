Usa: il Pentagono non esporrà la bandiera Lgbtq+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa statunitense "manterrà invariata la politica esistente per l'esposizione di bandiere non ufficiali" e "non concederà un'eccezione per esporre la bandiera del Pride" nelle basi militari Usa. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, in una dichiarazione all’emittente “Cnn”. Il dipartimento, dunque, non esporrà la bandiera dell’orgoglio Lgbtq+ nel mese del Pride, dedicato alla sensibilizzazione e a eventi sui diritti delle comunità Lgbtq+. Kirby ha affermato che la decisione "non riflette in alcun modo il rispetto e l'ammirazione che proviamo per tutto il nostro personale Lgbtq+ dentro e fuori l'uniforme". La decisione, sottolinea la “Cnn”, mette il Pentagono in contrasto con il dipartimento di Stato, dove il segretario Antony Blinken ha autorizzato le sedi diplomatiche statunitensi a far sventolare la bandiera arcobaleno sullo stesso pennone della bandiera statunitense. La politica, che limita le bandiere non ufficiali che possono essere esposte nelle basi militari, è stata messa in atto lo scorso luglio dall’allora segretario alla Difesa, Mark Esper, capo del Pentagono durante l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump. La decisione odierna di non cambiare la politica sulle bandiere "deriva piuttosto dalla preoccupazione per altre sfide alla politica che un'eccezione di questo tipo potrebbe generare e incoraggiare", ha spiegato Kirby.(Nys)