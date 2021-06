Usa-Guatemala: colloquio Blinken-Brolo, focus su lotta a corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio con il ministro degli Esteri guatemalteco Pedro Brolo. Lo ha annunciato il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Blinken ha osservato che gli Stati Uniti apprezzano la partnership con il Guatemala e ha affermato: "Stiamo seguendo da vicino le recenti sfide e gli sforzi contro la corruzione in Guatemala, il governo degli Usa continua a lavorare a stretto contatto con l'Ufficio del procuratore speciale contro l'impunità (Feci) per sostenere gli sforzi contro la corruzione". Il capo della diplomazia Usa ha espresso profonda preoccupazione per "qualsiasi tentativo di abolire gli uffici anticorruzione, come la Feci, e ha sottolineato che la conservazione di istituzioni indipendenti che combattono questo fenomeno è "fondamentale per affrontare le sfide alla sicurezza e alla prosperità in Guatemala", si legge nella relativa nota ufficiale.(Nys)