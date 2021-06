Business news: Air Montenegro aprirà voli per Banja Luka e Lubiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Air Montenegro avvierà a giugno di voli diretti per Banja Luka, in Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia-Erzegovina), e Lubiana, in Slovenia. Come annunciato dalla nuova compagnia aerea montenegrina, la linea per Banja Luka inizierà a operare il 27 giugno, mentre quella per Lubiana il 29 giugno, secondo quanto riportato dall'emittente televisiva “Rtcg”. Il governo del Montenegro punta a riprendere quanti più collegamenti aerei in vista dell'imminente stagione turistica. Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal ministro dello Sviluppo economico montenegrino, Jakov Milatovic, la compagnia aerea Flydubai riprenderà ad effettuare dei collegamenti diretti fra Tivat, in Montenegro, e Dubai il 25 giugno. "Sono lieto che Flydubai riprenderà i voli da Dubai a Tivat due volte alla settimana dal 25 giugno. Questa rotta collegherà il Montenegro direttamente con gli Emirati Arabi Uniti e il resto del Medio Oriente ", ha scritto Milatovic su Twitter. Lo scorso 30 aprile il ministro ha invece annunciato il ripristino dei collegamenti diretti con la Serbia prima dell'inizio della stagione turistica. "In una conversazione con la direzione di ToMontenegro abbiamo appreso che i primi voli da Tivat e Podgorica verso Belgrado dovrebbero aver luogo prima dell'inizio della stagione turistica", ha detto Milatovic al sito "Nova.rs". (Seb)