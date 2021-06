Business news: Generali completa acquisizione di Axa Insurance in Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali ha completato l’acquisizione da Axa Group della società Axa Insurance in Grecia, dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie dagli enti regolatori e dall’autorità antitrust. Stando al relativo comunicato stampa, l'acquisizione era stata annunciata il 31 dicembre 2020: a seguito del perfezionamento dell'acquisizione, Generali ha esteso per ulteriori 20 anni l’accordo di distribuzione esclusivo con Alpha Bank. L’acquisizione, prosegue la nota, rientra nella strategia del Gruppo per rafforzare la leadership in Europa, e consente di assicurarsi una posizione leader nei segmenti Danni (secondo) e Salute (terzo) consolidando la presenza nel Vita all’interno del mercato assicurativo, accedendo a un importante canale distributivo bancario in partnership con Alpha Bank. A capo delle attività del Gruppo in Grecia sarà nominato Panos Dimitriou. “Diventiamo leader nel mercato assicurativo greco, rientrando tra i primi tre operatori nei segmenti Danni e Salute e rafforzando la nostra presenza nel Vita: l'accordo di distribuzione esclusivo a lungo termine con Alpha Bank garantirà l'accesso a 3,1 milioni di clienti in Grecia attraverso oltre 300 filiali, cui si unirà la nostra ampia rete di distribuzione affinché sempre più clienti abbiano a disposizione l'offerta completa di prodotti di Generali”, ha commentato Jaime Anchústegui Melgarejo, Ceo International di Generali. "La nostra partnership strategica con Generali rappresenta un elemento fondamentale della nostra ambizione di rafforzare il nostro posizionamento competitivo nell’ambito della bancassurance ed è parte integrante del nostro Piano strategico aggiornato: diamo il benvenuto a Generali e ci aspettiamo un'eccellente collaborazione a beneficio dei nostri clienti e delle società in cui operiamo”, ha aggiunto Vassilios Psaltis, amministratore delegato di Alpha Bank. (Com)