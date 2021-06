Business news: Francia, Vallourec annuncia cessione di Valinox a Framatome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vallourec, gruppo francese specializzato nella produzione di tubi senza saldatura per l'industria petrolifera, ha annunciato la finalizzazione della cessione di Valinox Nucleaire Sas a Framatome, controllata di Electricité de France (Edf). Il valore dell'operazione non è stato svelato. Il completamento dell'operazione è arrivato dopo il via libera delle authority competenti e la consultazione dei rappresentanti del personale. "L'integrazione della società Valinox Nucléaire Sas all'interno di Framatome gli permetterà di unirsi pienamente alla filiera nucleare francese, di beneficiare di sinergie possibili con questo attore importante e di assicurargli nuove prospettive commerciali", ha fatto sapere Vallourec. (Frp)