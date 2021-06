Business news: Polonia, a maggio l'indice dei prezzi al consumo ha raggiunto il 4,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Polonia a maggio ha raggiunto il suo record da dieci anni. Lo si evince dai dati pubblicati dall'Ufficio centrale di statistica (Gus). Nel mese di maggio l'indice dei prezzi al consumo (Cpi) ha raggiunto il 4,8 per cento annuo. Rispetto al mese di aprile l'aumento è stato dello 0,3 per cento. Va precisato che quella pubblicata dal Gus è una stima flash, ovvero non scorpora il dato delle varie categorie di beni e servizi che compongono il paniere sulla base del quale calcolare il Cpi. Sebbene il tasso sia elevato, esso non ha sorpreso gli analisti. (Vap)