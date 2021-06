Usa: Trump, sospensione mio profilo Facebook è insulto a elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato la decisione di sospendere il suo profilo ufficiale Facebook definendola “un insulto” agli elettori. "La sentenza di Facebook – si legge in una nota dell’ex inquilino della Casa Bianca - è un insulto ai 75 milioni di persone che hanno stabilito il record, oltre a molti altri, votando per noi alle elezioni presidenziali truccate del 2020. Non dovrebbero essere autorizzati a farla franca con questa censura e il silenzio, e alla fine, vinceremo. Il nostro Paese non può più sopportare questo abuso!". Facebook ha reso noto che il profilo dell'ex presidente rimarrà sospeso fino al 7 gennaio 2023. La compagnia fa sapere che raggiunta quella data, esattamente due anni dopo il giorno in cui era stato disposto lo stop, si riserverà di decidere se ci saranno "le condizioni" per riammettere l'ex inquilino della Casa Bianca nella piattaforma. La chiusura del profilo di Trump era stata decisa all'indomani dell'assalto al Campidoglio, nel pieno di rinnovate proteste per i presunti brogli alle elezioni presidenziali. Un'accusa rilanciata da Trump nella sua nota odierna. Della possibile riammissione se ne occupava il Comitato di supervisione, istituito come organismo esterno e indipendente rispetto a Facebook. Il mese scorso, il gruppo di lavoro aveva a sorpresa rinviato la decisione finale a Facebook concedendogli sei mesi di tempo per revocare o confermare la decisione. Nella mattinata di oggi, il quotidiano "Washington Post" aveva preannunciato l'intenzione di Facebook di procedere a un giro di vite nei confronti degli esponenti politici che violano le regole dell’azienda sui discorsi d’odio. La svolta odierna, secondo le fonti del “Wp”, dovrebbe portare Facebook a non considerare più la notiziabilità come un fattore. Quando vi saranno delle eccezioni, queste verranno segnalate pubblicamente dalla compagnia. Le nuove politiche, in linea con le raccomandazioni del Comitato di supervisione, prevedono anche la promozione di processi più trasparenti sulle sanzioni agli account che violano le regole.(Nys)