Nicaragua: Usa chiedono rilascio immediato candidata presidenziale Chamorro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Nicaragua ha arrestato lo scorso 2 giugno la leader di opposizione Cristiana Chamorro, figlia dell’ex presidente Violeta Chamorro e aspirante candidata a sfidare il presidente Daniel Ortega alle prossime elezioni, in programma il 7 novembre. A confermare la notizia dell’arresto è stato suo fratello, Carlos Chamorro, giornalista rientrato in patria nel 2020 dopo un anno di esilio in Costa Rica. “Dopo più di cinque ore dall’irruzione della polizia nella casa di mia sorella Cristiana Chamorro, candidata alla presidenza, alle 17:15 la polizia antisommossa la dichiara agli 'arresti domiciliari', in isolamento. la sua casa è ancora occupata dalla polizia”, ha scritto il direttore della testata “Confidencial” sul suo account Twitter. Un giorno prima dell’arresto la procura del Nicaragua ha accusato l’aspirante candidata di diversi delitti, tra cui riciclaggio di denaro, e ha sollecitato la sua inabilitazione dagli incarichi pubblici; condizione che la escluderebbe dalla corsa alle presidenziali. Secondo gli osservatori Cristina Chamorro sarebbe la candidata con più probabilità di imporsi su Daniel Ortega alle urne. (segue) (Nys)