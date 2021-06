Governo: Cdm, no a impugnazione di quattro leggi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato e deliberato di non impugnare quattro leggi delle Regioni e delle Province autonome. Si tratta, in particolare, delle seguenti leggi: la legge della Regione Emilia Romagna n. 3 del 16/04/2021, “Interventi nei settori della cultura e della memoria del novecento. Partecipazione alla fondazione museo nazionale dell’ebraismo italiano e della shoah. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 e alla legge regionale 16 marzo 2018, n. 2”; la legge della Regione Puglia n. 7 del 19/04/2021 “XI legislatura – 4° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”; la legge della Regione Calabria n. 3 del 23/04/2021 “Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (disciplina delle associazioni Pro Loco)”; la legge della Regione Basilicata n. 18 del 26/04/2021 “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2017 dell’Ente di governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata (E.G.R.I.B.)”. Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato la rinuncia parziale all’impugnativa della legge della Regione siciliana n. 13 del 19/07/2019, “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019 - Legge di stabilità regionale”, in quanto la Regione, con successiva legge, ha apportato modifiche alle disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere superate le censure di illegittimità rilevate.(Com)