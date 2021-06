© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, domani, sabato 5 giugno, alle ore 10, parteciperà alla cerimonia per il 207esimo annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri (Caserma ‘De Tommaso’, via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 3). (Com)