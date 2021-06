Business news: Spagna, fissata entro il 21 luglio risultato asta della banda per il 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha fissato per il 21 luglio prossimo l'inizio dell'asta della banda 700 MHZ destinata alla telefonia mobile 5G. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", i gruppi interessati devono inviare la candidatura e la documentazione entro le ore 13 del 2 luglio 2021. A sua volta, il Comitato di aggiudicazione analizzerà le domande presentate, qualificherà la documentazione e deciderà, prima del 21 luglio 2021. Le frequenze che saranno oggetto dell'offerta per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica saranno la cosiddetta banda accoppiata 703-733 MHz e 758-788 MHz, con 2x30 MHz; e la banda 738-753 Mhz. La durata delle concessioni iniziale sarà di 20 anni ed estendibile per altri 20. L'importo aggregato dei suddetti blocchi di frequenza sarebbe di circa 995,5 milioni di euro, leggermente inferiore alla stima precedente che lo fissava ad 1,1 miliardi di euro. (Spm)