Business news: Croazia, produzione industriale cresciuta a dato record annuo del 17,3 per cento ad aprile

- La produzione industriale della Croazia è aumentata di un tasso record del 17,3 per cento ad aprile, segnando il quinto mese consecutivo di crescita. Stando a quanto riferito dall’Istituto statistico nazionale (Dzs), si tratta di un indicatore della ripresa della produzione e dell'intera economia post pandemia di Covid-19. I dati mostrano che la produzione industriale della Croazia ad aprile è diminuita del 2,1 per cento rispetto a marzo, mentre è aumentata del 17,3 per cento rispetto ad aprile dello scorso anno, e questo è il più alto aumento anno su anno dall'inizio delle rilevazioni de dati statistici sulla produzione industriale nel 2001. La produzione di beni di consumo durevoli è salita a un picco del 138,7 per cento anno su anno, mentre quella di beni intermedi è cresciuta del 19,5 per cento e quella di energia del 18 per cento. La produzione di beni strumentali è aumentata del 14,1 per cento, mentre quella di beni di consumo non durevoli è aumentata dell'11 per cento su base annua. La ripresa dell'economia si riflette anche nel fatto che il fatturato del commercio al dettaglio ad aprile è cresciuto del 34,4 per cento su base annua. L'economia croata, secondo il Dzs, è sulla buona strada della ripresa come confermato anche dai dati trimestrali sul Pil. (Seb)