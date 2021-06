Business news: Francia, Vivendi conclude acquisizione di Prisma Media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vivendi ha annunciato la conclusione dell'acquisizione di Prisma Media, ormai ex controllata del tedesco Bertelsmann e primo gruppo di periodici in Francia che possiede riviste come "Gala", "Femme Actuelle", "Voici" e "Télé-Loisirs". Il valore dell'operazione non è stato svelato, ma secondo i media francesi dovrebbe aggirarsi tra i 100 e i 150 milioni di euro. Prisma Media conta in tutto una ventina di marchi e 1.200 dipendenti. A fine aprile è arrivato il via libera dell'Autorità per la concorrenza francese, secondo la quale la nuova società avrà "posizioni importanti solamente su un piccolo numero di mercati" pubblicitari. (Frp)