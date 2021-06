Kosovo: Covid, Usa doneranno vaccini a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti doneranno un numero considerevole di vaccini contro il Covid-19 al Kosovo. Lo ha annunciato la presidente del Kosovo Vjosa Osmani su Facebook spiegando che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha risposto positivamente alla richiesta fatta a marzo dalle autorità di Pristina per il sostegno alla donazione di vaccini. "Siamo felici di annunciare che il presidente Biden, a nome degli Stati Uniti, ha deciso di donare un numero significativo di Covid-19 per la Repubblica del Kosovo", ha scritto Osmani. Il primo ministro Albin Kurti ha salutato la notizia come "testamento di autentica amicizia e di eccellenti relazioni bilaterali" tra il Kosovo e gli Stati Uniti. "Siamo grati per il supporto e la solidarietà", ha scritto su Twitter il premier. (segue) (Alt)