Argentina-Russia: Fernandez annuncia con Putin avvio produzione locale Sputnik V (5)

- Il nuovo coronavirus continua ad essere emergenza in Argentina, che attraversa in queste settimane una seconda forte ondata di contagi. Nelle ultime 24, secondo dati ufficiali, si sono registrati 32.291 nuovi casi e 553 decessi dovuti alla Covid-19. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è di 3.884.447, mentre i morti sono 79.873. Il totale dei casi attivi attualmente nel paese è di 366.137, con un forte aumento della circolazione del virus adesso anche nelle principali province. Per la prima volta questa settimana il livello nazionale di occupazione delle unità di terapia intensiva ha superato quello relativo all'area metropolitana di Buenos Aires (Amba), con il 76,6 per cento contro il 74,9. In questo contesto il governo dell'Argentina aveva decretato il ritorno a "Fase 1" della quarantena per nove giorni fino al 30 maggio scorso. Attualmente nelle zone in emergenza epidemiologica si impone il divieto di circolazione dalle 20 alle 06, la chiusura notturna di tutte le attività ricreative e gastronomiche e la sospensione della presenzialità in scuole ed università. (Abu)