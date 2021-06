Famiglia: Letta, con assegno unico nasce nuovo modello welfare, fiero del Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'assegno unico nascerà un nuovo modello di welfare: uno strumento universale e facile nel funzionamento per aiutare le famiglie, supportare il lavoro delle donne e sostenere i genitori, specie quando giovani. È una riforma che riscrive il modello di protezione sociale e lo adatta alle esigenze di una società che non può rassegnarsi a un destino di denatalità e declino". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Enrico Letta. "Dal 1 luglio - spiega - tutti i genitori avranno un aiuto economico in più e in particolare i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e gli incapienti, che oggi non ricevono gli assegni familiari. Sono grato e fiero del lavoro fatto in parlamento dai nostri deputati e senatori, a partire da Graziano Delrio e Stefano Lepri. È la strada giusta: dare soluzioni semplici ed efficaci ai problemi di tante famiglie italiane". (Rin)