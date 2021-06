Argentina: Covid, presidente Fernandez annuncia arrivo vaccini destinati al Paraguay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha annunciato che un lotto con un numero imprecisato di vaccini Sputnik V destinati al Paraguay arriverà domenica dalla Russia a Buenos Aires in un volo della compagnia di bandiera Aerolineas Argentinas. Lo ha detto in occasione di una videoconferenza con l’omologo della Federazione russa, Vladimir Putin, tenuta per celebrare l'inizio della produzione locale del farmaco elaborato dall'istituto russo Gamaleya. "Così come abbiamo fatto per la Bolivia, il volo di ritorno domenica da Mosca porterà anche vaccini per il Paraguay", ha dichiarato il presidente. Sebbene il capo di Stato argentino non abbia dato ulteriori dettagli si ritiene che si tratti di un invio nel quadro dell'acquisto di un milione di dosi di Sputnik V fatto dal governo di Assunzione. La cooperazione tra i due paesi per sulla logistica dell'invio dei vaccini era stata discussa ieri in una riunione tenuta a Buenos Aires tra i ministri degli Esteri dei due paesi, Felipe Solà ed Euclides Acevedo. (segue) (Abu)