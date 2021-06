Brasile: Amazzonia, a maggio record allarmi disboscamento floresta pluviale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati del Deter non sono quelli considerati ufficiali sulla deforestazione, dal momento che lo strumento è destinato alla sola osservazione del territorio e al lancio avvisi di allarmi in caso di indizi di riduzione della vegetazione. Gli avvisi di deforestazione sono stati effettuati in tempo reale ogni volta che viene rilevato un cambiamento della copertura forestale per aree superiori a 3 ettari (0,03 chilometri quadrati), sia che si tratti di aree completamente deforestate che di aree in fase di degrado forestale (disboscamento, esplorazione mineraria, incendi e altri). (segue) (Brb)