Brasile: Amazzonia, a maggio record allarmi disboscamento floresta pluviale (3)

- In un comunicato al quotidiano "G1" l'Osservatorio sul clima, una rete di 56 organizzazioni della società civile, afferma che i dati di maggio sono preoccupanti, perché il mese segna l'inizio della stagione secca "quando la devastazione si intensifica" in gran parte dell'Amazzonia. Ancora una volta a maggio lo stato di Parà è stato quello con la maggiore area a rischio deforestazione: 425 chilometri quadrati pari al 36 per cento del totale registrato nel mese, seguito da Amazzonia (289 chilometri quadrati) Mato Grosso (242 chilometri quadrati), Rondonia (180 chilometri quadrati), Acre (31 chilometri quadrati) e Maranhao (11 chilometri quadrati). Tocantins e Roraima registrano allarmi su un'area inferiore a 1 chilometro quadrato, mentre Amapá non ha registrato allarmi. (Brb)