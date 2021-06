Comunicazione: nasce "Punti di Vista", approfondimento settimanale di "View Point Strategy"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Informare commentando i fatti dell’attualità politica, sia dall’Italia che dal mondo e dal Vaticano, senza tralasciare approfondimenti in molteplici campi. È questo lo scopo della newsletter ideata e realizzata da "View Point Strategy". L’agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni ha conquistato clienti di prestigio in Italia e all’estero e si è ormai accreditata nella Business Community come partner consulenziale di riferimento per gruppi privati, istituzioni pubbliche, investitori e grandi manager. All’interno il lettore troverà i principali fatti della politica, i quali saranno commentati da Francesca Immacolata Chaouqui. L’imprenditrice, entrata nel mondo della comunicazione a soli 22 anni, attualmente è la Ceo di View Point Strategy, leader nella Comunicazione e Public Affairs. "View Point Strategy" è una realtà che si affianca ai grandi gruppi privati, alle istituzioni e ai professionisti nello sviluppo e nella cura della comunicazione, delle relazioni esterne, Lobbying e Stakeholder Engagement. "Il pay off dell’agenzia 'A Lateral Thinking Company - si legge in una nota -, rappresenta la nostra stella polare: cambiare i punti di vista convenzionali per cogliere sfumature, dettagli e, perché no, verità che ad altri sfuggono. L’informativa interna esce oggi e avrà cadenza settimanale, con il nome di ‘Punti di vista’. La pubblicazione arricchisce i servizi che 'View Point Strategy' mette già a disposizione ai suoi clienti. La newsletter si completa con una sezione dedicata al mondo della comunicazione, sul costume e con un termometro politico su chi sale e chi scende nello scenario nazionale e internazionale". (Com)