Roma: De Paolis (Pd), pandemia ha acuito contesti di difficoltà

- "Tra le tante cose, la pandemia ha acuito i contesti di difficoltà, facendo aumentare la criminalità nei territori più complessi, nel nostro come in altri municipi. E dopo mesi, dove molte famiglie sono scivolate nella povertà, i ragazzi hanno seguito le lezioni a distanza senza spazi o dispositivi di connessione adeguati. Non bastano le iniziative spot pensate dal comune, alle quali non siamo nuovi, di quelle che propongono 'il riscatto della periferia' in poche ore". Lo scrive in una nota il candidato alle primarie Pd del IV Municipio, Paolo De Paolis, commentando l'iniziativa del comune di Roma che si svolgerà a San Basilio nei prossimi giorni. "Il Covid ci ha mostrato tante cose, e una di queste è la necessità di curare le nostre persone, i nostri spazi, rimettersi in connessione quotidiana e in ascolto dei bisogni del territorio. Cose che richiedono tempo, costanza, partecipazione, empatia - spiega De Paolis -. Per questo, abbiamo tanto da imparare da tutte le associazioni che con il loro lavoro, ogni giorno, sono presenti e cercano di tessere quella trama di rapporti umani e rispondere ai bisogni elementari che molti non sono più in grado di soddisfare da soli. Vogliamo essere amministrazione radicata, con i piedi per terra e orecchie in ascolto, perché solo così ogni azione può essere tradotta in beneficio per i nostri cittadini, dai più piccoli ai più grandi. Vogliamo essere amministratori presenti con l'ambizione di fare del nostro municipio un esempio di città", conclude. (Com)