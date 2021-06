Argentina-Russia: Fernandez annuncia con Putin avvio produzione locale Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha annunciato che il primo lotto del principio attivo del vaccino anti covid Sputnik V arriverà domenica a Buenos Aires nel quadro dell'accordo con il Russian Direct Investment Fund (Rdif), per l'avvio della produzione locale del farmaco. Lo ha detto in occasione di una videoconferenza con il suo pari della Federazione russa, Vladimir Putin tenuta appositamente per celebrare l'inizio della produzione del farmaco negli stabilimenti del laboratorio argentino Richmond. Fernandez ha ricordato che l'Argentina è stato "il primo paese della regione ad approvare il vaccino ed il secondo al mondo" e si manifestato "molto soddisfatto dei risultati" ottenuti con il farmaco elaborato dall'Istituto Gamaleya. "Milioni di argentini hanno salvato le loro vite grazie allo sviluppo scientifico della Russia", ha detto Fernandez. Il capo di Stato argentino ha quindi sottolineato che la pandemia ha dato modo di rafforzare ed approfondire la "relazione strategica" inaugurata con la Russia sei anni fa. "Gli amici si vedono nelle difficoltà", ha aggiunto. (segue) (Abu)