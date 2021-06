Francia: guasti numeri emergenza, governo lancia controllo su reti Orange

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese lancerà un controllo sulla sicurezza delle rete dell'operatore telefonico Orange dopo i guasti che hanno portato al blocco dei numeri di emergenza. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno. L'obiettivo è quello di "prendere l'insieme delle misure per evitare che una simile situazione drammatica non si riproduca" si legge in un comunicato. Le conclusioni del controllo verranno rese pubbliche tra due mesi. (Frp)