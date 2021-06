Decreto Pa: Carfagna, governo completa processo per avvio Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con il decreto Reclutamento, che segue quello semplificazioni e governance, il governo completa il processo di avvio del Pnrr italiano: dopo la suddivisione dei fondi e la messa a sistema dei progetti, ora arrivano le risorse professionali necessarie per mandarli in porto secondo il cronoprogramma già definito. Sono sempre stata convinta che le idee camminino sulle gambe degli uomini: questo decreto è forse il più importante di tutti perché rompe una cattiva abitudine del passato, quella di programmare interventi miracolistici senza poi interessarsi di renderli realizzabili. A chi, da domani, chiederà perché un Paese “pigro” nell’accesso ai fondi europei dovrebbe improvvisamente diventare veloce e zelante potremo rispondere questo: ora, grazie all’ottimo lavoro del ministro Brunetta, abbiamo rinforzi di alta competenza per la nostra Pa, e li metteremo all’opera subito”. Lo afferma, in una nota, Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale. (Rin)