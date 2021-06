Argentina-Russia: Fernandez annuncia con Putin avvio produzione locale Sputnik V (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di questa settimana era stato annunciato che il primo lotto del vaccino Sputnik V prodotto in Argentina da Richmond aveva superato le prove di qualità effettuate in Russia dall'Istituto Gamaleya e che il paese sudamericano poteva dare adesso avvio alla produzione locale del farmaco. "L'Istituto Gamaleya ha confermato il superamento del controllo di qualità dei tre lotti di componenti uno e due prodotti da Richmond e inviati settimane fa", ha detto mercoledì la ministra della Salute argentina, Carla Vizzotti, in una conferenza stampa. A partire dal via libera arrivato da Mosca il laboratorio Richmond ha comunicato a sua volta che la produzione del vaccino sarebbe iniziata già nei prossimi giorni. "Si è trattato di un processo con molteplici tappe che sono state tutte superate in modo soddisfacente (...) nei prossimi giorni, compiuti i requisiti normativi, si potrà iniziare la produzione per mettere a disposizione degli argentini un numero importante di vaccini", segnala una nota. (segue) (Abu)