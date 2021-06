Nicaragua: Usa chiedono rilascio immediato candidata presidenziale Chamorro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno condannato l’arresto. “Non possono esserci elezioni libere e credibili senza garantire i diritti umani di tutti i candidati e degli elettori”, ha detto in un video Alberto Brunori, rappresentante dell’Alto commissariato Onu per i diritti umani. “Le azioni della procura contengono elementi che danno l’impressione di essere arbitrari e di mirare a evitare che (Chamorro) eserciti il suo diritto alla partecipazione politica presentandosi alle elezioni di novembre. Questa misura, unita alla dissoluzione dei partiti politici e agli attacchi continuativi contro la stampa, descrive uno scenario oscuro per i diritti umani”, denuncia il funzionario, esortando il governo del Nicaragua a garantire un processo elettorale “democratico” e a mettere fine agli attacchi contro l’opposizione, la stampa indipendente e la società civile. (Nys)