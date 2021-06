Migranti: Cafiero De Raho, Italia accolga chi non gode di diritti e dignità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella nostra Costituzione è scolpito il diritto di asilo per tutti coloro arrivino nel nostro Paese da territori in cui non esistono i nostri diritti e la nostra democrazia. Devono quindi godere della possibilità di entrare nel nostro Paese tutte le persone che arrivano da luoghi dove la sofferenza calpesta i diritti e la dignità umana. Dobbiamo sempre agire sulla base di questo principio perché la libertà è il patrimonio più importante che esista e quindi occorre accogliere tutti coloro abbiano bisogno di essere sostenuti. Voglio ringraziare le Cei, che assicura un contributo decisivo in questo ambito ma anche in tanti altri. La Cei, per esempio, finanzia progetti per le madri che vogliono portare via i figli da contesti mafiosi. Questo significa riuscire davvero a garantire un'alternativa a chi si trova in profonda difficoltà". È quanto ha dichiarato il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho in visita presso il centro “Mondo migliore” a Rocca di Papa assieme al Presidente della Conferenza Episcopale Card. Gualtiero Bassetti. (Civ)