Decreto Pa: Brunetta, approvato provvedimento per capitale umano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- !Abbiamo approvato il decreto per il capitale umano della Pa, cioè tutti quelli che dovranno attuare il Pnrr. Con questo provvedimento entra la modernità nella pubblica amministrazione di cui sentiamo l'esigenza per spendere un ammontare di risorse mai visto in un tempo così breve". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Con questo decreto, ha precisato, "ci poniamo l'obiettivo di realizzare, come da accordi con la Commissione europea, il Pnrr, di spendere 230-240 miliardi nell'arco di 5 anni. Quantità di risorse finanziarie in un tempo così breve non si erano mai viste nella storia repubblicana e dunque mai si era sentita l'esigenza di rafforzare la pubblica amministrazione".(Rin)