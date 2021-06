Decreto Pa: Brunetta, ci sarà piattaforma specifica per selezione professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo decreto da anche le regole per la selezione, il reclutamento, l’assunzione per migliaia di professionalità e risorse che saranno acquisite dai titolari di tutti i 250 progetti" contenuti nel Recovery plan. Lo ha affermato il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, nel corso di una conferenza stampa al termine del Cdm. "Non posso dare un numero perché la cifra si saprà solo quando partiranno i progetti: dalla loro messa a terra nasceranno le domande di professionalità”. Migliaia di professionalità che arriveranno grazie “ad un processo innovativo e piattaforme di reclutamento come Linkedim”, ha aggiunto ricordando che ci sarà "un portale dentro cui arriveranno tutti i curricula di tutti i tecnici e professionisti funzionali alla realizzazione del Pnrr". (Rin)