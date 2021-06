Messico: covid, vaccini monodose a frontiera con Usa per riaprire attività bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico somministrerà i vaccini contro il covid della Johnson & Johnson donati dagli Stati Uniti alle persone di età compresi tra i 18 e 40, nei comuni del nord del paese. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, parlando di una scelta mossa dalla necessità di non interrompere la ripresa dei traffici tra i due paesi. "Queste dosi, su ordine del presidente, saranno usate per vaccinare le persone dai 18 ai 40 anni nella zona di froniera tra Messico e Stati Uniti. Questa zona comprende 39 municipi che insistono sul confine degli Usa. Con i prodotti monodose J&J provenienti dagli Usa vaccineremo un terzo della popolazione, e siamo al lavoro per arrivare al cento per cento", ha detto Ebrard. L'idea, ha precisato il ministro, è di portare il ritmo di vaccinazione il più possibile simile a quello che si realizza oltreconfine, in modo da accelerare la riapertura delle attività transfrontaliere". (segue) (Mec)