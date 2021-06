Messico: covid, vaccini monodose a frontiera con Usa per riaprire attività bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di giovedì, il presidente Usa, Joe Biden, aveva ribadito l'impegno a distribuire 80 milioni di dosi entro la fine di giugno. La prima tranche, da 25 milioni, viene divisa in due parti. "Almeno il 75 per cento, circa 19 milioni di dosi, sarà distribuito tramite il meccanismo Covax", ha spiegato Biden, precisando che circa 7 milioni andranno ai paesi del Sud e Sudest asiatico, cinque milioni andranno in Africa, grazie anche al lavoro coordinato con l'Unione africana e l'Africa Centres for Disease Control and Prevention e sei ai paesi dell'America latina e dei Caraibi. La seconda parte, "poco più di sei milioni di dosi, sarà condivisa direttamente con paesi che stanno soffrendo una nuova crisi, e altri paesi e vicini tra cui Canada, Messico, India e Corea del Sud. Dopo l'annuncio, molti paesi latinoamericani, dall'Argentina al Brasile, dalla Colombia alla Bolivia e al Paraguay hanno ringraziato la Casa Bianca per l'iniziativa. (segue) (Mec)