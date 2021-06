Messico: covid, vaccini monodose a frontiera con Usa per riaprire attività bilaterali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi le autorità sanitarie messicane hanno concesso l'uso in emergenza di sei vaccini contro il nuovo coronavirus: quello prodotto da Pfizer e BionNtech, il russo Sputnik V, i prodotti cinesi di CanSino e SinoVac e l'indiano Covaxin. A questi va aggiunto il farmaco sviluppato dall'Università di Oxford e AstraZeneca. Grazie a un accordo stretto l'estate scorsa, quest'ultimo vaccino viene prodotto e confezionato nel laboratorio messicano di Liomont, usando il principio attivo elaborato in Argentina presso l'istituto biotecnologico mAbxience (Gruppo Insud). Da qui, il vaccino AstraZeneca viene distribuito nel resto della regione, eccezion fatta per il Brasile che ha gettato le basi per una sua produzione autonoma. Prima del Johnson & Johnson, l'ultimo vaccino approvato in ordine di tempo - il 6 aprile - era stato il Covaxin, sviluppato in India dalla Bharat Biotech, anche se al momento il governo non ha sviluppato nessun piano per acquistarne dosi. (Mec)