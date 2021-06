© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa avventura del Pnrr e le sue risorse serviranno non solo per creare una montagna di investimenti ma per portarsi dietro anche un cambiamento strutturale della Pa. Tutto questo è partito oggi”. Lo ha affermato il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, nel corso di una conferenza stampa al termine del Cdm. “Cambieremo l’efficenza dell’azione dello Stato, della Pa”, ha aggiunto. (Rin)