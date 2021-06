Rai: Gallone (FI), in radio linguaggio incompatibile con servizio pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno invocherà mai la chiusura della trasmissione di Radio Rai1 'Le linguacce' a una settimana dalla fine, come paventava in diretta uno dei due conduttori, Carlo Cianetti, ma certo è che l’uso del linguaggio, con il ripetuto riferimento all’espressione volgare che si usa per il mestiere più antico del mondo, è risultato davvero fuori luogo e inadatto all’orario della messa in onda". Lo afferma, in una nota, la senatrice di Forza Italia Alessandra Gallone, componente della commissione di Vigilanza Rai. "Nessuno si scandalizza per il tema della trasmissione, ma anche un argomento come quello del lavoro sessuale può essere affrontato senza abusare di una trivialità incompatibile con il servizio pubblico - aggiunge -. Carlo Cianetti e la sua collega Vera Gheno, nell’intervista all’antropologa Giulia Zollino, che ha esperienze vissute sul campo e confluite in un libro, non hanno scritto una pagina della quale il servizio pubblico possa andar fiero. Specie quando, attingendo direttamente dal volume, si sono lanciati nel paragone tra il compenso per una prestazione sessuale e quella di un lavoratore nei campi che raccoglie pomodori. Un esempio infelice di una puntata infelice". (Com)